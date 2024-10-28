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18:58, 28 октября 2024Интернет и СМИ

На самого популярного в мире блогера пожаловались в ФБР

Блогерша Пансино пожаловалась в ФБР на MrBeast из-за его переписок с коллегами

Фото: Dave Bedrosian / Imago /Globallookpress.com

Американская блогерша Розанна Пансино заявила, что пожаловалась в ФБР на самого популярного в мире блогера MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) после того, как изучила его переписки с коллегами. Об этом пишет Dexerto.

По словам Пансино, в ее распоряжении оказались тысячи сообщений из рабочих чатов MrBeast и его команды. Переписка, которую получила блогерша, велась с 2020 по 2021 год.

«Некоторые из этих сообщений посвящены таким темам, как сексуальное насилие, антисемитизм, инцест. Одно сообщение, предположительно, содержит сексуально откровенное фото 13-летнего подростка», — сказала она в видео на своем YouTube-канале. Изучив чаты, Пансино также сделала вывод, что MrBeast был в курсе того, что его подруга и бывшая сотрудница Эйва Крис Тайсон вела откровенную переписку с несовершеннолетним, в чем ее обвинили летом.

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Позднее блогерша написала в соцсети X, что сообщила о полученной переписке в ФБР. Пансино выразила надежду на то, что там изучат эти материалы.

В сентябре стало известно, что на MrBeast подали в суд из-за организованного им реалити-шоу Beast Games. Участники проекта выдвинули против организаторов ряд обвинений, в том числе в создании враждебной атмосферы, провоцирующей сексуальные домогательства.

Перед этим Эйву Крис Тайсон, подругу детства и сотрудницу MrBeast, обвинили в ведении неприличной переписки с несовершеннолетним. Тайсон вскоре объявила о прекращении сотрудничества с блогером. MrBeast, в свою очередь, заявил, что нанял детектива для расследования ситуации.

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      Маргарита Щигарева
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