Угрозу от планируемых к поставке Украине дальнобойных ракет JASSM оценили

Военный эксперт Глазунов: дальнобойные ракеты JASSM не помогут Украине

Планируемые к поставке Украине американские дальнобойные ракеты JASSM не помогут Украине переломить ситуацию в свою пользу, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» Глазунов оценил угрозу возможных поставок JASSM для России.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент США Джо Байден хочет передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM из мести.

«Вполне вероятно, что эти ракеты будут поставлены, и Трамп ничего не сможет с этим сделать. (...) Эти ракеты могут быть сопоставимы с ATACMS, но их все равно будет недостаточно. Это будут не миллионы ракет, а количество, недостаточное для того, чтобы нанести существенный, способный переломить ситуацию на фронте урон», — рассказал Глазунов.

Уходящей администрации [президента США Джо] Байдена сейчас крайне важно успеть до прихода [избранного президента США Дональда] Трампа передать Украине как можно больше оружия, чтобы выполнить единственную задачу — нанести как можно больший урон России (...) Им главное, чтобы даже к моменту прихода Трампа конфликт не закончился, а продолжался, поэтому они будут продолжать поставки оружия Украине Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

При этом он подчеркнул, что Россия обладает современными средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными отвечать на подобные угрозы. «Большинство таких ракет будут сбиты еще до прилета», — пояснил эксперт.

В сентябре агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США близки к подписанию соглашения с Украиной о поставке ракет JASSM.