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10:07, 25 ноября 2024Наука и техника

Китай запустил пару спутников оптического наблюдения Земли

Китай успешно запустил пару спутников оптического наблюдения Земли
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Китай успешно запустил пару спутников оптического наблюдения Земли. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 2C с космическими аппаратами Siwei Gaojing 2 03 и Siwei Gaojing 2 04 стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая сегодня, 25 ноября, в 02:39 московского времени.

Агентство не сообщило подробностей о запущенных спутниках.

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