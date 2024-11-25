Китай запустил пару спутников оптического наблюдения Земли

Китай успешно запустил пару спутников оптического наблюдения Земли

Китай успешно запустил пару спутников оптического наблюдения Земли. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 2C с космическими аппаратами Siwei Gaojing 2 03 и Siwei Gaojing 2 04 стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая сегодня, 25 ноября, в 02:39 московского времени.

Агентство не сообщило подробностей о запущенных спутниках.

Произведенный пуск стал 547-м для носителей семейства Long March.

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий на авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай) представила видеопрезентацию клона американской многоразовой ракеты Starship.