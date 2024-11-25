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10:25, 25 ноября 2024Мир

Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России

Меркель оценила ядерный потенциал России словами «пугающий»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала западные страны признать яденый потенциал России и оценила его как «пугающий». Об этом политик заявила в интервью BBC.

«Мы не должны поддаваться страху, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире», — указала экс-канцлер, подчеркнув, что европейские страны должны сделать все возможное, чтобы предотвратить применение ядерного оружия.

Ранее Меркель выразила сомнение, что конфликт на Украине будет решен военным путем. Вместе с этим она добавила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и Евросоюз по вопросу оказания помощи Украине.

23 ноября экс-канцлер ФРГ заявила, что Украина не может самостоятельно принять решение о начале переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

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