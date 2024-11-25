Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России

Меркель оценила ядерный потенциал России словами «пугающий»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала западные страны признать яденый потенциал России и оценила его как «пугающий». Об этом политик заявила в интервью BBC.

«Мы не должны поддаваться страху, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире», — указала экс-канцлер, подчеркнув, что европейские страны должны сделать все возможное, чтобы предотвратить применение ядерного оружия.

Ранее Меркель выразила сомнение, что конфликт на Украине будет решен военным путем. Вместе с этим она добавила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и Евросоюз по вопросу оказания помощи Украине.

23 ноября экс-канцлер ФРГ заявила, что Украина не может самостоятельно принять решение о начале переговоров с Россией для урегулирования конфликта.