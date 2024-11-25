Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:04, 25 ноября 2024Из жизни

Вор попытался обокрасть храм и забился в припадке на выходе

В Индии вор упал в припадке эпилепсии, когда убегал с украденным из храма
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

В Индии мужчина потерял сознание и упал из-за припадка, когда обокрал храм и убегал с украденным. Об этом пишет India Today.

Двое воров попытались унести посуду, плиту и газовый баллон из храма в Западной Бенгалии. На выходе из храма их заметили местные жители. Когда люди погнались за преступниками, один из воров внезапно забился в припадке.

Сотрудники полиции отвезли потерявшего сознание вора в больницу. После того как он пришел в сознание и выписался, его арестовали. Расследование показало, что преступник страдал от эпилепсии. Приступ случился, потому что вор занервничал, когда за ним погналась толпа.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Оба вора были наркозависимыми и планировали обокрасть другие храмы и дома. Сообщнику арестованного удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в Индии вор проник ночью в кафе, не нашел в нем денег и, расстроившись, оставил плату за бутылку воды. Забавный инцидент сняли камеры наблюдения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

      Белый дом подтвердил разрешение ВСУ бить по России ракетами ATACMS

      Вор попытался обокрасть храм и забился в припадке на выходе

      Женщинам перечислили правила безопасных свиданий с новым партнером

      Россиянам рассказали о неожиданной пользе огуречного рассола

      Доказана польза сна для умственных способностей

      Росгвардейцы обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием в российском регионе

      Роднина ответила выразившей несогласие с Путиным по поводу российских атлетов Вяльбе

      Известную блогершу арестовали за кражу в супермаркете

      В Госдуме прокомментировали намерение НАТО рассмотреть превентивный удар по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше