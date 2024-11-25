Вор попытался обокрасть храм и забился в припадке на выходе

В Индии вор упал в припадке эпилепсии, когда убегал с украденным из храма

В Индии мужчина потерял сознание и упал из-за припадка, когда обокрал храм и убегал с украденным. Об этом пишет India Today.

Двое воров попытались унести посуду, плиту и газовый баллон из храма в Западной Бенгалии. На выходе из храма их заметили местные жители. Когда люди погнались за преступниками, один из воров внезапно забился в припадке.

Сотрудники полиции отвезли потерявшего сознание вора в больницу. После того как он пришел в сознание и выписался, его арестовали. Расследование показало, что преступник страдал от эпилепсии. Приступ случился, потому что вор занервничал, когда за ним погналась толпа.

Оба вора были наркозависимыми и планировали обокрасть другие храмы и дома. Сообщнику арестованного удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в Индии вор проник ночью в кафе, не нашел в нем денег и, расстроившись, оставил плату за бутылку воды. Забавный инцидент сняли камеры наблюдения.