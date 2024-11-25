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14:29, 25 ноября 2024Силовые структуры

На признанного в США вором в законе российского бизнесмена возбудили дело за создание ОПГ

В отношении кубанского бизнесмена Татуляна возбудили дело за создание ОПГ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае возбудили дело в отношении российского бизнесмена Рубена Татуляна, известного как Робсон, за создание опасной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Татурян начал создавать криминальную империю еще в 1998 году. Его группировка занималась расправами, вымогательством, рейдерскими захватами и грабежом. ОПГ Татуляна существовала в Краснодарском крае до 2017 года, но потом он сбежал заграницу от уголовного пресоедования.

Бизнесмена объявили в розыск 3 ноября 2023 года. Сообщалось, что он причастен к совершению мошеннических схем при строительстве в Сочи жилых домов и торговых центров при содействии местных застройщиков. В 2017 году Татулян был внесен Минфином США в санкционный список в рамках борьбы против организации «Воры в законе».

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