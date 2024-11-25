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15:06, 25 ноября 2024Экономика

Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

Goldman Sachs: мировой спрос на нефть будет расти еще одно десятилетие
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мировой спрос на нефть будет расти еще одно десятилетие, пиковый период глобального интереса к сырью наступит не раньше середины 2030-х. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs.

В среднесрочной перспективе устойчивому росту глобального спроса на нефть, по мнению экспертов, будет способствовать ряд факторов. Речь идет прежде всего о стабильном интересе к сырью со стороны развивающихся стран, а также трудностей с декарбонизацией авиаперевозок и нефтехимической продукции. Переход на альтернативные источники энергии в этих отраслях, с большой долей вероятности, останется «сложной задачей» в ближайшие десять лет, резюмировали аналитики.

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Растущий мировой спрос на нефть, как утверждают эксперты, будет удовлетворен за счет переизбытка предложения на глобальном сырьевом рынке. Так, в 2025 году, по их оценке, профицит нефти составит 400 тысяч баррелей в сутки, а в 2026-м — достигнет 900 тысяч. Подобной динамике будет способствовать в том числе рост добычи США, Канаде, Бразилии, Гайане. В результате, как полагают аналитики, средняя стоимость эталонной североморской марки Brent в 2025 году составит 76 долларов за баррель, а в 2026-м — 71 доллар.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о «начале конца» эры ископаемого топлива в мире. Согласно его ожиданиям, пиковый период глобального интереса к сырью наступит после 2030 года. Этому, в частности, будет способствовать активное развитие зеленой и атомной энергетики в Китае, а также замедление темпов экономического роста азиатской страны, которая в настоящее время является одним из главных потребителей нефти и угля.

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