Названы обогнавшие по росту зарплат айтишников профессии в России

Superjob: строители и рабочие в РФ обогнали айтишников по скорости роста зарплат

Российские строители и рабочие обогнали айтишников по скорости роста зарплат. Профессии с самым быстрым ростом доходов назвали эксперты Superjob, сообщает газета «Известия».

В сравнении с прошлым годом, зарплаты инженерно-технических сотрудников в строительстве и квалифицированных рабочих в промышленности выросли на 12,5 и 12,3 процента соответственно. Также увеличились доходы инженерно-технических работников и сотрудников отрасли транспорта и логистики. В то же время зарплаты IT-специалистов увеличились в годовом выражении лишь на 11,9 процента.

Эксперты объясняют тенденцию тем, что к началу 2024-го зарплаты айтишников уже были высокими. Учитывая внушительные цифры, прирост в процентном выражении оказался не таким существенным, отмечают в Superjob.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, реальные зарплаты россиян растут, в том числе у жителей новых регионов РФ. Последние один-два года заработные платы существенно увеличиваются — примерно на 15 процентов. При этом растет не просто номинальная зарплата, а реальная. Кроме того, существуют надбавки для регионов, где идут военные действия, рассказал он.