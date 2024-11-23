В Кремле рассказали о росте зарплат у россиян

Песков заявил о росте реальных зарплат россиян, в том числе в новых регионах

Реальные зарплаты россиян растут, в том числе у жителей новых регионов РФ, где идут военные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков объяснил, что за последние один-два года заработные платы существенно увеличиваются — примерно на 15 процентов. При этом растет не просто номинальная зарплата, а реальная. Кроме того, существуют надбавки для регионов, где идут военные действия, рассказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что сотни россиян каждый день подписывают контракт с Министерством обороны, проходя в дальнейшем обучение и отправляясь в зону проведения специальной военной операции. Он добавил, что оттого нет потребности говорить о дополнительной мобилизации.

