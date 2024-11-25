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11:26, 25 ноября 2024Мир

Основатель известнешей в США ЧВК призвал Байдена не провоцировать Россию

Основатель ЧВК Blackwater призвал не провоцировать Россию после удара «Орешника»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Hannah McKay / Reuters

Основатель известнейшей в США частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс призвал американского президента Джо Байдена не провоцировать России после удара «Орешника» по Украине. Об этом сообщает Newsweek.

По его словам, применение баллистической ракеты средней дальности было прямым напоминанием со стороны Москвы о возможности «бить ядерным оружием куда угодно».

«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету... которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] кинетическая сила огромна», — подчеркнул Принс, отметив что это «не та игра, в которую нужно продолжать играть».

Ранее президент России Владимир Путин назвал ясным и понятным предупреждение Западу об ответе России после заявления о запуске ракеты средней дальности «Орешник». Российский лидер закончил свою речь словами: «ответ всегда будет». Затем, поблагодарив всех, заметил: «Мне кажется, достаточно ясно и понятно».

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