От Госдепа потребовали отчитаться за «сеансы плача» у психологов после победы Трампа

Госдеп США призвали объяснить «сеансы плача» у психологов из-за победы Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Даррелл Исса потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена объяснить «сеансы плача» у психологов для сотрудников Госдепа после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает Fox News.

«Я обеспокоен тем, что Госдеп обслуживает служащих, которые лично опустошены нормальным функционированием американской демократии, предоставляя финансируемые правительством консультации по вопросам психического здоровья из-за того, что Камала Харрис не была избрана президентом страны», — заявил конгрессмен в письме Блинкену.

При этом Исса подчеркнул, что здоровье сотрудников Госдепа важно, однако он потребовал отчитаться о том, сколько сеансов было проведено, сколько еще запланировано и во сколько они обходятся бюджету.

Ранее бывший советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер призвал сторонников избранного президента Дональда Трампа отказаться от симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, Москва и Киев заинтересованы в том, чтобы добиться «как можно большего успеха на поле боя до прихода к власти новой администрации».