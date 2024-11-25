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03:38, 25 ноября 2024Мир

Сторонникам Трампа посоветовали избавиться от привязанности к Путину

CBS: сторонникам Трампа надо избавиться от странной привязанности к Путину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер призвал сторонников избранного президента Дональда Трампа отказаться от симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его словам, Москва и Киев заинтересованы в том, чтобы добиться «как можно большего успеха на поле боя до прихода к власти новой администрации». Макмастер выразил мнение, что предстоящие месяцы будут «действительно критическими» в определении «следующего этапа» конфликта на Украине, поскольку ожидается, что Трамп, вступив в должность, будет стремиться к мирному урегулированию путем переговоров.

При этом экс-советник отметил, что не может понять республиканцев, которые «склонны повторять тезисы» российского лидера. Он посоветовал сторонникам Трампа избавиться «от этой странной привязанности к Владимиру Путину». Также Макмастер заявил о «фундаментальном непонимании» у назначенной Трампом на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, в вопросах, касающихся мотивов действий Путина.

Ранее старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Петр Померанцев допустил, что Дональд Трамп будет проводить переговоры с Украиной на условиях российского лидера Владимира Путина в случае, если Москва разорвет военные отношения с Пекином.

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