Падение самолета в Литве связали с загадочными взрывами в Германии и Британии

Delfi: падение самолета в Литве может быть связано со взрывами в DHL летом

Падение самолета в Литве может быть связано со взрывами в Европе летом. Об этом пишет местное издание Delfi в своем Telegram-канале.

Разбившийся самолет принадлежал компании по перевозке грузов DHL. Издание связывает сегодняшнюю катастрофу в Вильнюсе с «загадочными взрывами», которые произошли на складах DHL в Лейпциге (Германия) и Бирмингеме (Великобритания) летом.

В то же время, в центре по управлению кризисными ситуациями Литвы заявили об отсутствии «данных о том, что перед крушением грузового самолета под Вильнюсом произошел взрыв».

Утром, 25 ноября самолет, летевший из Лейпцига в Вильнюс, разбился в городской черте столицы Литвы. На борту находилось четыре человека, один из них не выжил в результате катастрофы.