Пассажирам загоревшегося в Турции российского самолета вернули багаж спустя почти 8 часов

Shot: пассажирам сгоревшего в Турции самолета вернули багаж спустя почти 8 часов

Пассажирам загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» вернули багаж спустя почти 8 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как утверждает одна из пассажирок, за время ожидания людям предложили только перекусить бургерами, а чтобы они не лежали на полу и багажных лентах, их отвели в кафе. Отмечается, что часть пассажиров покинула турецкий аэропорт, однако некоторые остались ждать багаж.

Ранее пилот самолета Superjet 100 прокомментировал случившееся. Капитан-стажер Андрей Прядкин сообщил, что «все хорошо, все живы и здоровы».

О пожаре на самолете российской авиакомпании «Азимут» стало известно вечером 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Антальи возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.