Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:36, 25 ноября 2024Путешествия

Пассажирам загоревшегося в Турции российского самолета вернули багаж спустя почти 8 часов

Shot: пассажирам сгоревшего в Турции самолета вернули багаж спустя почти 8 часов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Phill Brown / Unsplash

Пассажирам загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» вернули багаж спустя почти 8 часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как утверждает одна из пассажирок, за время ожидания людям предложили только перекусить бургерами, а чтобы они не лежали на полу и багажных лентах, их отвели в кафе. Отмечается, что часть пассажиров покинула турецкий аэропорт, однако некоторые остались ждать багаж.

Ранее пилот самолета Superjet 100 прокомментировал случившееся. Капитан-стажер Андрей Прядкин сообщил, что «все хорошо, все живы и здоровы».

О пожаре на самолете российской авиакомпании «Азимут» стало известно вечером 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Антальи возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Люди на Украине нервничают из-за удара». Киев показал иностранным журналистам якобы обломки «Орешника»

      Россиянка раскрыла стоимость поездки в Италию на две недели

      ВСУ попали в «огневой мешок» в ДНР

      В загоне со свиньями нашли 17-летнюю россиянку со следами укусов

      Пассажиры загоревшегося лайнера составили коллективный иск к авиакомпании «Азимут»

      В Грузии недалеко от митинга оппозиции сосредоточили полицейскую технику

      Фитнес-модель показала результат пластики на фото в бикини

      Врач предупредила о рисках занятия сексом на диване

      Бжания заявил о намерении вернуться на пост президента Абхазии

      В США увидели оказавшихся при власти «кремленологов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше