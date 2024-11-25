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02:15, 25 ноября 2024Путешествия

Пилот загоревшегося Superjet 100 впервые прокомментировал инцидент

Mash: пилот загоревшегося Superjet 100 сообщил, что все живы и здоровы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mark Cook / Unsplash

Пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» прокомментировал случившееся. С ним связался Mash.

Капитан-стажер Андрей Прядкин, с которым пообщалось издание, сообщил, что «все хорошо, все живы и здоровы». Он добавил, что официальные комментарии по поводу инцидента даст авиакомпания.

О пожаре на самолете российской авиакомпании «Азимут» стало известно вечером 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Антальи возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.

В авиакомпании «Азимут» сообщили, что возгорание началось после грубой посадки из-за сдвига ветра. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа по надувным трапам.

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