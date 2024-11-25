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12:27, 25 ноября 2024Мир

Песков прокомментировал возможное назначение нового посла в США

Песков: кадровые назначения на пост посла России в США не анонсируются
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Даниил Студнев / ТАСС

Кадровые назначения на пост посла России в США не анонсируются. Все станет известно, когда будет соответствующий указ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном назначении на пост российского посла в США директора департамента Северной Америки МИД РФ, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева, передает ТАСС.

«Когда будет указ о назначении, мы, соответственно, сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», — заявил представитель Кремля.

Ранее Министерство иностранных дел РФ воздержалось от комментариев кандидатуры посла России в США. Уточняется, что это связано с наличием законодательных ограничений. Кроме того, в МИД подчеркнули, что с кандидатурой в Москве «определились давно». «Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все», — заявили в ведомстве.

24 ноября издание «Коммерсантъ» со ссылкой на три осведомленных источника назвало наиболее вероятного нового посла России в Вашингтоне. По данным издания, им станет директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

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