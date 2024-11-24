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22:45, 24 ноября 2024Мир

МИД назвал секретом Полишинеля кандидатуру нового посла в США

МИД отказался публично комментировать кандидатуру нового посла в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство иностранных дел РФ воздержалось от комментариев кандидатуры посла России в США. Об этом сообщило ТАСС внешнеполитическое ведомство.

Уточняется, что это связано с наличием законодательных ограничений. Кроме того, в МИД подчеркнули, что с кандидатурой в Москве «определились давно». «Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все», — заявили в ведомстве.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на три осведомленных источника назвал наиболее вероятного нового посла России в Вашингтоне. По данным издания, им станет директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

С 2017 года должность посла в США занимал Анатолий Антонов. 5 октября он завершил работу и вернулся в Россию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, кандидатура нового посла уже утверждена.

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