Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:59, 25 ноября 2024Культура

Певцов заявил о нежелании стоять рядом с Богомоловым «даже в титрах»

Актер Дмитрий Певцов выступил против режиссера Константина Богомолова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Актер и певец Дмитрий Певцов выступил против режиссера Константина Богомолова. Его цитирует StarHit.

Артист отметил, что не согласен с кадровыми назначениями в театральной сфере. «Если вспомнить этого человека с неправильной фамилией… У него же три творческих принципа — богохульство, мерзость, и эпатаж. Собственно говоря, благодаря этому он и вылез и о нем начали говорить. Культура о нем пишет только потому, что все продается и покупается. Сейчас такое время, что можно одному человеку, который никакого отношения к театру не имеет вообще, дать три театра», — высказался Певцов.

Он также подчеркнул, что не готов работать с Богомоловым даже за «огромные деньги». «Когда я увидел, что во главе проекта значится Константин Богомолов, то сказал: "Нет, ребят... Простите, но рядом с этим человеком не могу даже в титрах рядом стоять"», — добавил актер.

Ранее актриса Наталья Бондарчук раскритиковала Константина Богомолова за переименование Театра Романа Виктюка.

Став новым руководителем учреждения, Богомолов переименовал его в Театр — Сцену «Мельников». Режиссер объяснил, что это нововведение является частью пиар-кампании. Он также убрал из репертуара известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      Во Франции призвали к протестам из-за планов направить европейские войска на Украину

      Вяльбе выразила несогласие с Путиным

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц озвучил свои планы на Украину после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Поджигатель Корана Журавель получил 13,5 года колонии за госизмену в пользу СБУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше