Певцов заявил о нежелании стоять рядом с Богомоловым «даже в титрах»

Актер Дмитрий Певцов выступил против режиссера Константина Богомолова

Актер и певец Дмитрий Певцов выступил против режиссера Константина Богомолова. Его цитирует StarHit.

Артист отметил, что не согласен с кадровыми назначениями в театральной сфере. «Если вспомнить этого человека с неправильной фамилией… У него же три творческих принципа — богохульство, мерзость, и эпатаж. Собственно говоря, благодаря этому он и вылез и о нем начали говорить. Культура о нем пишет только потому, что все продается и покупается. Сейчас такое время, что можно одному человеку, который никакого отношения к театру не имеет вообще, дать три театра», — высказался Певцов.

Он также подчеркнул, что не готов работать с Богомоловым даже за «огромные деньги». «Когда я увидел, что во главе проекта значится Константин Богомолов, то сказал: "Нет, ребят... Простите, но рядом с этим человеком не могу даже в титрах рядом стоять"», — добавил актер.

Ранее актриса Наталья Бондарчук раскритиковала Константина Богомолова за переименование Театра Романа Виктюка.

Став новым руководителем учреждения, Богомолов переименовал его в Театр — Сцену «Мельников». Режиссер объяснил, что это нововведение является частью пиар-кампании. Он также убрал из репертуара известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».