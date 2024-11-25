Подготовка амурского ежа к спячке попала в фотоловушку нацпарка «Земля леопарда»

Подготовка амурского ежа к спячке попала в объектив фотоловушки нацпарка «Земля леопарда». Соответствующие снимки появились в Telegram-канале природного комплекса.

«Возможно, мы наблюдаем за тем, как амурский еж ищет себе место, чтобы впасть в спячку», — предположили специалисты и уточнили, что этот процесс у данного вида млекопитающих происходит в октябре.

Во время подготовки зимнего убежища ежи выбирают сухие участки речного плато, зарываясь при этом под толстый слой листвы или в труху. Выход из спячки у ежей начинается в апреле, объяснили эксперты.

Ранее в объектив фотоловушки попал барсук, который расчищал старый вход своего городища.