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20:40, 25 ноября 2024Ценности

Популярная 61-летняя ведущая показала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cosmopolitan

Популярная американская телеведущая, актриса и бизнесвумен Лиза Ринна показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,7 миллиона подписчиков.

61-летняя знаменитость продемонстрировала снимок, сделанный для журнала Cosmopolitan. Она позировала на фоне атласной оранжевой ткани, прикрыв руками обнаженную грудь.

Артистка сделала маникюр с красным лаком, нарастила ресницы и нанесла контрастный макияж. Она подчеркнула глаза черной подводкой и обвела контур губ коричневым карандашом.

Ранее в ноябре популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта пришла в откровенном образе на футбольный матч.

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