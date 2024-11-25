Популярная модель поделилась снимками в оголяющем тело нижнем белье

Английская модель и телеведущая Эбби Клэнси поделилась откровенными снимками. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних размещенных кадрах 38-летняя манекенщица предстала в спальне, держа в руках телефонную трубку. На ней комплект нижнего белья красного цвета, состоящий из частично оголяющего грудь бюстгальтера и трусов. Также она примерила высокие чулки с поясом.

В то же время на других фото знаменитость позировала в черном бюстгальтере и трусах с низкой посадкой. Комплект был оформлен множеством лямок и лент.

В июне руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал звезду с самыми идеальными в мире ягодицами. Первой в упомянутом рейтинге оказалась популярная телезвезда Майя Джама. При этом на втором месте оказалась супермодель Эмили Ратаковски, а на третьем — манекенщица Эбби Клэнси.