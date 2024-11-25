Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 25 ноября 2024Экономика

Преподаватель вуза поверил мошенникам и остался без квартиры и сбережений

Преподаватель вуза из Уфы остался без квартиры и 6,5 млн рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Преподаватель вуза из Уфы поверил мошенникам и лишился квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе республиканского МВД.

С мужчиной связались люди, представившиеся сотрудниками одного из сотовых операторов, и заявили, что договор на услуги связи истекает и его нужно срочно продлить. Неизвестные убедили россиянина сообщить им коды из смс. Вскоре после этого профессору позвонили «сотрудники полиции» и «банка» и сообщили, что некто пытается оформить кредит от его имени и для предотвращения выдачи займа ему нужно взять его первым. В результате уфимец перевел злоумышленникам более миллиона рублей.

Однако мошенники на этом не остановились. Вновь связавшись с преподавателем вуза, они рассказали, что третьи лица якобы пытаются завладеть его квартирой. Под предлогом «спасения» недвижимости аферисты добились того, что мужчина продал жилье за 5,5 миллиона рублей, а вырученные со сделки деньги перевел на «безопасный» счет. Для ускорения сделки злоумышленники предоставили контакты «надежных» риелторов.

Через некоторое время после выполнения всех указаний потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общий ущерб, нанесенный жителю Уфы, составил более 6,5 миллиона рублей. В данный момент мошенников ищут.

Ранее в ноябре москвичка осталась без квартиры и более чем 25,6 миллиона рублей из-за мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Командир ВСУ заявил о нежелании 90 процентов сослуживцев воевать

      Виктория Боня описала идеального мужчину фразой «в свою жизнь больше не впущу нищебродов»

      На Украине тайно убрали возможность конфискации имущества у коррупционеров

      Вяльбе назвала Исинбаеву предателем Родины

      Российский депутат заявила о поддержке школьниками движения ЛГБТ

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «Госуслугами»

      Замглавы МИД Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта

      Одна страна решила помочь России в разведении пальм

      Названа возможная причина возгорания Superjet 100 в Анталье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше