Преподаватель вуза поверил мошенникам и остался без квартиры и сбережений

Преподаватель вуза из Уфы остался без квартиры и 6,5 млн рублей из-за мошенников

Преподаватель вуза из Уфы поверил мошенникам и лишился квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе республиканского МВД.

С мужчиной связались люди, представившиеся сотрудниками одного из сотовых операторов, и заявили, что договор на услуги связи истекает и его нужно срочно продлить. Неизвестные убедили россиянина сообщить им коды из смс. Вскоре после этого профессору позвонили «сотрудники полиции» и «банка» и сообщили, что некто пытается оформить кредит от его имени и для предотвращения выдачи займа ему нужно взять его первым. В результате уфимец перевел злоумышленникам более миллиона рублей.

Однако мошенники на этом не остановились. Вновь связавшись с преподавателем вуза, они рассказали, что третьи лица якобы пытаются завладеть его квартирой. Под предлогом «спасения» недвижимости аферисты добились того, что мужчина продал жилье за 5,5 миллиона рублей, а вырученные со сделки деньги перевел на «безопасный» счет. Для ускорения сделки злоумышленники предоставили контакты «надежных» риелторов.

Через некоторое время после выполнения всех указаний потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общий ущерб, нанесенный жителю Уфы, составил более 6,5 миллиона рублей. В данный момент мошенников ищут.

Ранее в ноябре москвичка осталась без квартиры и более чем 25,6 миллиона рублей из-за мошенников.