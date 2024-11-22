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13:22, 22 ноября 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и накоплений

В Москве пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и накоплений
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и накоплений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, мошенники в течение месяца звонили 75-летней женщине под видом сотрудников разных силовых структур. Они смогли ее убедить, что имущество может быть арестовано. Чтобы этого избежать, необходимо срочно продать недвижимость и передать сбережения курьеру. При этом сообщать родственникам о своих действиях нельзя. Деньги, полученные от реализации квартиры, она перевела в криптовалюту и поместила на электронный кошелек, а код к нему продиктовала лжесотруднику правоохранительных органов.

После общения с близкими ей стало понятно, что она стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил более 25,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка продала акции и лишилась 50 миллионов рублей из-за мошенников.

ЖЗЛ
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