Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и накоплений

В Москве пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и накоплений

В Москве пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и накоплений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, мошенники в течение месяца звонили 75-летней женщине под видом сотрудников разных силовых структур. Они смогли ее убедить, что имущество может быть арестовано. Чтобы этого избежать, необходимо срочно продать недвижимость и передать сбережения курьеру. При этом сообщать родственникам о своих действиях нельзя. Деньги, полученные от реализации квартиры, она перевела в криптовалюту и поместила на электронный кошелек, а код к нему продиктовала лжесотруднику правоохранительных органов.

После общения с близкими ей стало понятно, что она стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил более 25,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка продала акции и лишилась 50 миллионов рублей из-за мошенников.