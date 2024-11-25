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22:10, 25 ноября 2024Бывший СССР

Причину спасения пассажиров упавшего в Вильнюсе самолета раскрыли

LRT: пассажиры упавшего в Вильнюсе самолета выжили благодаря оторвавшейся кабине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Lukas Balandis / Reuters

Три пассажира упавшего под Вильнюсом самолета выжили из-за того, что находились в оторвавшейся кабине, куда не добрался возникший после крушения пожар. Причину спасения раскрыла врач скорой помощи Божена Еренкивич, прибывшая на место через шесть минут после катастрофы, в беседе с LRT.

По ее словам, один из пассажиров пострадал меньше всего. При этом он находился не в кабине, а в другой части самолета, которая также оторвалась.

«Он сам сказал, что болит шея, спина, голова, область правого локтя», — рассказала Еренкивич.

Утром 25 ноября самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Он упал в районе жилых домов и загорелся. Позднее на месте крушения произошли взрыв и пожар.

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