Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него

Штаб Трампа назвал прекращение дел против него «большой победой для законности»

В штабе избранного президента США Дональда Трампа отреагировали на прекращение дел против политика. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор штаба по коммуникациям Стивен Чанг заявил, что решение Министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против Трампа и это «является большой победой для законности».

Ранее прокурор попросил суд в Соединенных Штатах прекратить дело против Трампа. Политика пытались привлечь к уголовной ответственности по обвинению во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия.

7 ноября издание Business Insider написало, что Трамп может использовать полномочия президента США, чтобы «помиловать себя» и избежать уголовного преследования. В статье говорится, что доказательства незаконных действий, совершенных политиком в роли президента, «запрещены в соответствии с июльским решением Верховного суда США о президентском иммунитете».