Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 25 ноября 2024Мир

США дали ВСУ указания по выбору целей для ATACMS

Кирби: США дали ВСУ указания по выбору целей для ударов ракетами ATACMS по РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты дали ВСУ указания по выбору конкретных целей для ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — сказал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по России при помощи ATACMS. Российские системы ПВО сбили ракеты в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

      Захарова прокомментировала прекращение уголовных дел против Трампа

      В Германии начали составлять список бункеров

      Заявление Зеленского о ситуации на фронте назвали уловкой

      Стало известно о попытках Киева убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины

      Причину возможного увольнения Буданова раскрыли

      США дали ВСУ указания по выбору целей для ATACMS

      Медведев заявил об изменениях в канонах и тактике ведения войны

      Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против него

      В Ливане допустили возможность прекращения огня с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше