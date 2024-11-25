США дали ВСУ указания по выбору целей для ATACMS

Кирби: США дали ВСУ указания по выбору целей для ударов ракетами ATACMS по РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты дали ВСУ указания по выбору конкретных целей для ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — сказал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по России при помощи ATACMS. Российские системы ПВО сбили ракеты в Курской области.