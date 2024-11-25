Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 25 ноября 2024Бывший СССР

Стали известны подробности крушения самолета в Литве

Shot: разбившийся самолет в Литве не сбросил скорость при снижении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Разбившийся самолет в Литве не сбросил скорость при снижении. Об этом пишет Shot.

Борт опускался ниже заданной траектории полета при посадке. Его скорость была 277 километров в час.

Посадка в таких условиях является невыполнимой, пишет издание. Сейчас ведется проверка версии о том, что пилоту могло стать плохо.

Ранее в Литве падение самолета в Вильнюсе связали со взрывами в Европе летом. Там авиакатастрофу 25 ноября связывают с «загадочными взрывами», которые произошли на складах DHL в Лейпциге (Германия) и Бирмингеме (Великобритания) летом. Разбившийся самолет принадлежал компании DHL, а также он летел из Лейпцига в Вильнюс.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами

      Жителей Киева призвали не выходить на улицу

      Жена Джастина Бибера показала фигуру через три месяца после родов

      В Кремле прокомментировали возвращение в Россию 46 жителей Курской области

      Пассажиры задержанного в Анталье рейса вылетели в Россию

      Подозреваемый в госизмене россиянин рассказал о вербовке с Украины

      В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам по Украине

      На Украине подтвердили успех ВС России на нескольких направлениях

      В Кремле прокомментировали планы Европы направить своих военных на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше