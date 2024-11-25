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18:31, 25 ноября 2024Экономика

В Европу пришла рекордная жара

Синоптик Позднякова: температура в Западной Европе достигла рекордных значений
Мария Черкасова

Фото: Mina Kim / Reuters

На большей части Западной Европы днем в воскресенье, 24 ноября, температура достигла рекордных значений. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Рекорды температуры были установлены благодаря теплому воздуху с Алжира. Так, в Лондоне потеплело до плюс 18 градусов при прежнем рекорде в плюс 15 градусов 24 ноября 1980 года. В Париже столбики термометров поднялись до плюс 17,3 градуса (прежний рекорд — 16,1 градуса в 1951 году). В Гамбурге потеплело до плюс 14,8 градуса (прежний рекорд — 13,9 градуса в 1982 году). В испанской Ла-Коруньи температура поднялась до плюс 23,9 градуса.

Ранее жителей европейских стран призвали готовиться к холодной зиме. Ожидается, что температуры воздуха будут более низкими, чем в прошлом году, из-за природного явления Ла-Нинья — охлаждения поверхности центральной и восточной экваториальной части Тихого океана.

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