В ФМБА назвали сроки начала применения российской вакцины от рака

Глава ФМБА Скворцова: вакцину от рака планируют начать применять в 2025 году

Вакцину от рака, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), рассчитывают начать применять в 2025 году. Об этом на встрече с президентом России заявила руководитель агентства Вероника Скворцова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, специалисты уже завершили трехлетний цикл испытания препарата. Применение вакцины для лечения пациентов с онкологией стало возможным с 2025 года благодаря принятому закону о применении персонализированных препаратов, уточнила глава ФМБА.

Скворцова отметила, что также проводятся испытания вакцин от онкозаболеваний различных локализаций — в том числе речь идет о раке кожи и глиобластоме. Специалисты разработали технологию верификации мутаций, которая вызывает опухоль у конкретного человека.

Путин же, в свою очередь, комментируя испытания онковакцины, выразил уверенность в том, что разработанный препарат станет прорывом в медицине.

В России, как сообщалось ранее, стали чаще выявлять рак на ранних стадиях. Статистика пришла в норму после пандемии COVID-19, когда была приостановлена массовая диспансеризация. По словам главного онколога Минздрав Андрея Карпина, российским врачам в более чем 60 процентах случаев удается обнаружить злокачественные новообразования на первой и второй стадиях заболевания.