Путин высказался о российской вакцине от рака

Путин выразил уверенность, что российская вакцина от рака будет прорывом

Российская вакцина от рака станет прорывом. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, стенограмма приводится на сайте Кремля.

В рамках беседы Скворцова рассказала главе государства о ходе разработки онковакцины. По ее словам, российские ученые фактически закончили трехлетний цикл исследований по новому препарату, который после введения оказывается сразу в иммунных клетках крови и начинает действовать, не оказывая влияния на другие органы и системы.

В ходе испытаний вакцины на животных опухоль сократилась более чем на 80 процентов, добавила глава ФМБА. Она подчеркнула, что для гарантии полной безопасности препарата нужно еще около года. «Это все равно прорыв будет», — заявил Путин.