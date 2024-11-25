В Грузии раскрыли сроки президентских выборов

Папуашвили: выборы президента Грузии должны состояться в 2024 году

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами раскрыл сроки президентских выборов в стране. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что жители Грузии должны избрать президента на пять лет. «Соответственно, для того чтобы президент был избран на пять лет, важно чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — указал Папуашвили.

Точная дата проведения президентских выборов в стране, уточнил он, будет назначена парламентом во вторник.

Накануне в Тбилиси прошел марш женщин, которые выступали против итогов парламентских выборов. Участницы выступали также за масштабную волну эмиграции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, призвала провести новые парламентские выборы, комментируя итоговые данные Центризбиркома о прошедшем голосовании.