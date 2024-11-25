В Грузии раскрыли сроки президентских выборов

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами раскрыл сроки президентских выборов в стране. Его слова приводит ТАСС.
Он напомнил, что жители Грузии должны избрать президента на пять лет. «Соответственно, для того чтобы президент был избран на пять лет, важно чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — указал Папуашвили.
Точная дата проведения президентских выборов в стране, уточнил он, будет назначена парламентом во вторник.
Накануне в Тбилиси прошел марш женщин, которые выступали против итогов парламентских выборов. Участницы выступали также за масштабную волну эмиграции.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, призвала провести новые парламентские выборы, комментируя итоговые данные Центризбиркома о прошедшем голосовании.