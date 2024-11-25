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13:31, 25 ноября 2024Мир

В Кремле высказались о выборах в Румынии

Песков: Кремль не будет делать никаких прогнозов по выборам в Румынии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Zhang Gaiping / Globallookpress.com

Кремль пока не будет делать никаких прогнозов по президентским выборам в Румынии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Я пока не стал бы давать никаких прогнозов», — таким образом Песков ответил на вопрос, были ли результаты голосования неожиданными для Кремля и как российские власти оценивают перспективы независимого кандидата Кэлина Джорджеску сохранить лидерство во втором туре.

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за союз с Россией и критиковавший поставки США оружия Украине, вышел в лидеры в первом туре выборов в Румынии после подсчета 99,4 процента голосов. На втором месте находится действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку — за него проголосовали 19,43 процента избирателей. На третьей позиции оказалась лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони. Второй тур выборов главы государства в Румынии пройдет 8 декабря.

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