В России 11-летняя девочка попала в больницу после удара током

В Перми школьницу госпитализировали после удара током от опоры подъезда

В Перми 11-летняя девочка попала в больницу после удара током от опоры подъезда. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда во «ВКонтакте».

Школьница решила покататься на роликовых коньках. Выйдя из подъезда, она дотронулась рукой до железного опорного козырька и почувствовала резкую боль в руке. Девочка смогла самостоятельно оторвать руку, после чего позвонила матери и рассказала ей о случившемся.

Ребенка доставили в больницу, где поставили диагноз электротравма. Электрики допустили, что к травмированию девочки могла привести утечка напряжения из домовой сети.

Мать школьницы обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. Суд взыскал в ее пользу 75 тысяч рублей, из которых 25 тысяч рублей составил штраф.

Ранее житель Волгограда выжил, получив удар током в 27 тысяч вольт. Мужчина работал на выгрузке металлоконструкций и взялся за находившийся под напряжением трос. В больнице он провел 40 суток.