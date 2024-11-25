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13:17, 25 ноября 2024Россия

В России 11-летняя девочка попала в больницу после удара током

В Перми школьницу госпитализировали после удара током от опоры подъезда
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Перми 11-летняя девочка попала в больницу после удара током от опоры подъезда. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда во «ВКонтакте».

Школьница решила покататься на роликовых коньках. Выйдя из подъезда, она дотронулась рукой до железного опорного козырька и почувствовала резкую боль в руке. Девочка смогла самостоятельно оторвать руку, после чего позвонила матери и рассказала ей о случившемся.

Ребенка доставили в больницу, где поставили диагноз электротравма. Электрики допустили, что к травмированию девочки могла привести утечка напряжения из домовой сети.

Мать школьницы обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. Суд взыскал в ее пользу 75 тысяч рублей, из которых 25 тысяч рублей составил штраф.

Ранее житель Волгограда выжил, получив удар током в 27 тысяч вольт. Мужчина работал на выгрузке металлоконструкций и взялся за находившийся под напряжением трос. В больнице он провел 40 суток.

ЖЗЛ
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