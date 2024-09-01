40-летний россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

В Волгограде мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт на стройке

В Волгограде мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт, который получил на стройке. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Облздрав 34».

По его информации, инцидент произошел при выгрузке металлических конструкций. «Грузовики приехали, и нужно было снять лестничные марши, подать троса. Я взял трос, а он был под электричеством. Меня резко ударило током и отбросило на землю», — рассказал 40-летний житель Саратова.

После этого россиянин в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение. «Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях», — говорится в сообщении.

Мужчина проходил лечение в течение 40 суток, ему провели несколько сложных операций. На данный момент его жизни ничего не угрожает, он был выписан домой.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отдыхала на озере Тургояк под Челябинском и пережила удар молнии.

