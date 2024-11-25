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08:59, 25 ноября 2024Экономика

В России заметно выросли продажи подержанных машин

«Автостат»: продажи б/у автомобилей в России выросли на 14,3 процента в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам октября 2024 года суммарные объемы продаж подержанных автомобилей в России увеличились на 14,3 процента в сравнении с сентябрьским показателем и достигли уровня в 605,3 тысячи единиц. Об этом сообщает «Автостат».

В годовом выражении прирост составил 23,8 процента, уточнили аналитики. Эксперты связали заметный рост реализации б/у машин в России с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли ожидание увеличения цен на фоне индексации утильсбора, резкое повышение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ) и курсовую волатильность.

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Лидерство в сегменте подержанных машин на российском рынке в октябре сохранила за собой Lada. На долю этих автомобилей пришлось почти 25 процентов от всех сделок на вторичном рынке. В топ-5 вошли японская Toyota (около 10 процентов), корейские Kia (5,9 процента) и Hyundai (5,5 процента). Замкнул пятерку лидеров еще один бренд из Японии — Nissan (4,6 процента). Что касается моделей, то самой популярной у россиян стал седан Lada 2107 с рыночной долей в 2,4 процента, а также Kia Rio и Hyundai Solaris (по 2 процента).

Продажи подержанных машин в России в октябре выросли вслед за рынком новых автомобилей. Ранее агентство «Автостат» сообщило, что по итогам второго месяца осени граждане РФ израсходовали на приобретение новых транспортных средств в общей сложности 542 миллиарда рублей. В годовом выражении прирост составил почти 60 процентов, в месячном — более 14 процентов.

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