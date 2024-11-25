Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 25 ноября 2024Россия

В российском регионе нашли лежащих в крови мужчину и женщину

РЕН ТВ: в Ленобласти нашли лежащих в квартире в крови мужчину и женщину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В городе Сертолово Ленинградской области в однокомнатной квартире нашли мужчину и женщину, которые лежали в крови. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, жителей российского региона спасти не удалось. Оперативникам удалось установить, что мужчине было 39 лет. Он был многократно судим за грабежи и кражи. Личность женщины еще устанавливается, решается вопрос о возбуждении дела, разузнал источник РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что женщину с повреждениями головы нашли на территории Новой Москвы. Реанимировать ее не смогли. В обстоятельствах инцидента начали разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Еще раньше в Воронежской области обнаружили 25-летнюю девушку. Удалось выяснить, что она прибыла в регион из Новой Усмани.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Германии грузовой самолет разбился в Вильнюсе. Перед катастрофой в небе была яркая вспышка

      Названы самые грязные кухонные приборы

      Стало известно о работе космонавтов на МКС в защитном снаряжении из-за токсичного запаха

      Нагиев заявил о нежелании работать с делящими детей коллегами

      Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России

      Блогеров Чекалиных оставили под домашним арестом

      Российский школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета

      Меркель заявила о неизбежности конфликта на Украине из-за НАТО

      Травмированный Овечкин отправится с «Вашингтоном» на выезд во Флориду

      Россиянам перечислили самую модную зимнюю обувь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше