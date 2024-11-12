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09:27, 12 ноября 2024Силовые структуры

Женщину с повреждениями головы нашли на детской площадке в Москве

СК: на детской площадке в Новой Москве нашли тело женщины с повреждениями головы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Женщину без признаков жизни и с повреждениями головы обнаружили на территории Новой Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Судя по кадрам, опубликованным СК, потерпевшую нашли на детской площадке во дворе многоквартирных домов. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее под Воронежем обнаружили 25-летнюю девушку без признаков жизни. Пострадавшая — жительница Новой Усмани.

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