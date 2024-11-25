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14:00, 25 ноября 2024Наука и техника

Обновление Windows 11 заблокировали для геймеров

Обновление Windows 11 заблокировали для пользователей игр Assassin's Creed
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft признала очередные проблемы обновления Windows 11 и заблокировала его для ряда геймеров. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Журналисты медиа заметили, что ранее геймеры пожаловались, что после установки обновления Windows 11 24H2 на их компьютерах участились сбои. «Я могу играть несколько минут, а затем игра "вылетает"», — рассказал один из пользователей Windows в треде на Reddit. По словам пользователей, они жаловались на эти проблемы еще на стадии бета-тестирования, но в Microsoft не обратили внимания.

По словам специалистов, на сбои пожаловались пользователи игр от Ubisoft. В том числе проблема коснулась Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Издатель выпустил ряд исправлений, но не для всех тайтлов.

Позже в Microsoft признали проблемы: «описанные игры могут перестать отвечать при запуске, загрузке или во время активного игрового процесса. В некоторых случаях пользователи могут увидеть черный экран». В компании заблокировали обновление 24H2 для геймеров до того момента, пока не выйдет исправляющий проблемы патч.

В конце октября стало известно, что пользователи Windows 11 столкнулись с неработающим «Диспетчером задач» после обновления. На проблему обратили внимание после выхода крупного обновления 24H2.

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