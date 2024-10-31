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15:52, 31 октября 2024Наука и техника

В Windows 11 нашли новую ошибку

В Windows 11 из-за обновления сломался «Диспетчер задач»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Windows / Unsplash

Пользователи Windows 11 столкнулись с неработающим «Диспетчером задач» после обновления. На это обратило внимание издание XDA.

Авторы медиа отметили, что крупное обновление 24H2 принесло в Windows 11 множество ошибок. В Microsoft выпустили дополнительное обновление KB5044384 для исправления проблем, однако с ним в ОС появилось несколько новых неполадок. Так, некоторые пользователи рассказали, что у них перестал корректно работать «Диспетчер задач».

В том числе «Диспетчер задач» стал неправильно показывать количество запущенных приложений. «Вместо отображения фактического числа на странице процессов неправильно показывается значение 0», — заметили специалисты. Авторы заявили, что поломка проявляется, если в «Диспетчере задач» включить отображение «Группировать по типу».

В материале говорится, что ошибка может ввести владельцев компьютеров в заблуждение относительно количества приложений, запущенных на ПК. Пока Microsoft не выпустит исправляющее обновление, пользователям рекомендовали удалить апдейт KB5044384.

В конце октября компания Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 для многих пользователей из-за определенных проблем. До той поры, пока создатели Windows и инженеры других компаний не устранят неполадки, апдейт будет недоступен.

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