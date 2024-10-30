В Windows 11 исправили старые ошибки и создали новые

Пользователи Windows 11 пожаловались на ошибки в обновлении ОС

Пользователи Windows 11 24H2 пожаловались на патч, который должен был исправить ряд старых ошибок. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа отметили, что многие пользователи столкнулись с ошибками в обновлении 24H2 — Microsoft даже пришлось заблокировать апдейт для многих компьютеров. В компании выпустили апдейт KB5044384, который должен был устранить ряд известных ошибок, но он привел к появлению новых проблем.

Один из читателей Windows Latest заметил, что обновление KB5044384 привело к появлению ошибки с кодом 0x800736b3. Другой рассказал, что патч от создателей Windows 11 стал причиной возникновения ошибки 0x800f081f.

Третий пользователь рассказал специалистам, что не смог завершить процесс установки. «Обновление дошло до 30 процентов и перезапустилось. После перезагрузки установка достигла до 40 процентов, затем зависло примерно на восемь минут», — рассказал о ситуации владелец ПК.

Журналисты издания подытожили, что у многих пользователей исправляющее обновление установилось без проблем. «Хотя мы успешно установили апдейт в наших тестах, многие люди, включая наших читателей, сообщают о неполадках», — заключили авторы.

В конце октября представители Microsoft заявили, что ускорили процесс обновления и время перезагрузки компьютера в Windows 11. Кроме того, инженеры корпорации сократили размер обновлений примерно на 200 мегабайт.