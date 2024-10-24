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13:25, 24 октября 2024Наука и техника

Microsoft ускорила Windows 11

В Windows 11 ускорили процесс обновления и время перезагрузки компьютера

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Специалисты Microsoft ускорили работу «Центра обновления Windows». Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов медиа, в обновлении 24H2 для Windows 11 появилось много скрытых функций, в том числе новая технология развертывания и установки апдейтов. В корпорации заявили, что значительно ускорили процесс установки обновлений и патчей безопасности.

В компании отметили, что с новой функцией обновления для Windows 11 стали устанавливаться на 45 процентов быстрее. Также на 25 процентов снизилась нагрузка на процессор, на 40 процентов сократилось время перезапуска компьютера. Специалисты Microsoft сравнивали 24H2 с версией 22H2.

Кроме того, инженеры корпорации сократили размер обновлений примерно на 200 мегабайт. В том числе благодаря тому, что компьютеру теперь не нужно скачивать полную версии приложения, если на устройстве уже установлена его ранняя версия.

Windows 11 — операционная система Microsoft, вышедшая в 2021 году. В октябре для ОС выпустили крупное обновление 24H2.

Ранее в Windows 11 добавили функцию, позволяющую использовать смартфон вместо веб-камеры. В настоящий момент она работает только с сопряженными Android-устройствами.

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      Андрей Ставицкий
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