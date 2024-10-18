В Windows предложили заменить веб-камеру смартфоном

В Windows 11 добавили возможность замены веб-камеры камерой смартфона

В Windows 11 появилась функция, позволяющая использовать смартфон вместо веб-камеры. Об этом сообщает издание PCWorld.

Функция Connected Camera была добавлена в версию Windows 11 24H2. В настоящий момент она работает только с Android-смартфонами. Опция предлагает использовать камеру сопряженного с компьютером телефона вместо обычной веб-камеры.

По мнению журналистов медиа, функция появилась для того, чтобы повысить качество видео при проведении конференций — как правило, встроенные в компьютеры веб-камеры имеют низкое разрешение. Также во время получения картинки с телефона Windows 11 будет улучшать качество видео с помощью технологий Windows Studio.

«Если бы я зарабатывал на жизнь продажей веб-камер, я бы волновался», — пошутил редактор PCWorld Марк Хахман. По его словам, ранее функция использования камеры смартфоны в качестве веб-камеры появилась в macOS на компьютерах Apple.

Для сопряжения смартфона и компьютера необходимо наличие обновления Windows 11 24H2. На телефоне должна быть установлена Android 8.0 или более новая версия операционной системы.

В начале октября Microsoft представила финальное обновление для своего последнего складного смартфона Surface Duo 2. Представленный в 2021 году аппарат за 1500 долларов получил три года поддержки.