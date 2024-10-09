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18:33, 9 октября 2024Наука и техника

Складной смартфон Microsoft получил последнее обновление

Microsoft выпустила финальное обновление для складного Surface Duo 2

Фото: Mark Lennihan / AP

Корпорация Microsoft представила финальное обновление для своего последнего складного смартфона. Об этом сообщает издание Windows Central.

Аппарат Surface Duo 2 вышел в 2021 году. На старте продаж в Microsoft обещали, что устройство получит три года поддержки. В октябре 2024-го компания представила последний апдейт, который не включает новых функций, но имеет патчи безопасности.

Журналисты медиа отметили, что для представленного за 1500 долларов, или около 146 тысяч рублей, девайса смогли выпустить только одно крупное обновление. «Жалкое число для устройства за такую цену», — заявили специалисты. При этом авторы Windows Central подчеркнули, что оригинальная версия Surface Duo получила как минимум два обновления.

«Это знаменует собой настоящий конец Surface Duo. Линейка продуктов не жива, и Microsoft не намерена возрождать ее с помощью будущих устройств Android», — заявили журналисты. Они также напомнили, что завершение поддержки Surface Duo 2 — второй случай, когда Microsoft ставит крест на бизнесе по производству смартфонов. Первым случаем оказалось закрытие проекта Windows Phone в 2017 году.

В начале октября Microsoft запатентовала складной смартфон, экран которого способен вращаться на 360 градусов. В описании изобретения говорится, что телефон может принимать форму и размеры смартфона, планшета или ноутбука.

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      Андрей Ставицкий
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