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20:40, 2 октября 2024Наука и техника

Microsoft изобрела вращающийся на 360 градусов смартфон

Microsoft запатентовала раскладывающийся на 360 градусов смартфон

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Корпорация Microsoft запатентовала складной смартфон, экран которого способен вращаться на 360 градусов. Об этом сообщает издание MSPoweruser.

Зарегистрированное 1 октября 2024 года изобретение заметили на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В заявке инженеры Microsoft описали смартфон, который имеет гибкий дисплей, раскладывающийся на 360 градусов. По словам специалистов, устройство может принимать форму и размеры смартфона, планшета или ноутбука.

В документе отмечается, что девайс имеет специальные прорези, которые помогают дисплею плавно и без складок сгибаться в разные стороны. Также в компании отметили, что аппарат может складываться в разных направлениях.

На изображениях инженеры корпорации продемонстрировали, что смартфон может складываться на 180, 300 и 360 градусов. Также аппарат можно зафиксировать в одном из выбранных положений.

По словам журналистов, последним складным смартфоном Microsoft оказался Surface Duo 2, представленный в 2021 году. Однако затем фирма перестала заниматься подобными гаджетами. При этом в сентябре вышли смартфоны TCL 50 Pro Nxtpaper и 50 Nxtpaper — Microsoft приняла участие в создании девайсов, она отвечала за функции искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее Microsoft прекратила производство очков дополненной реальности HoloLens 2 и сняла их с продажи. При этом компания продолжила поставлять устройство армии США.

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      Андрей Ставицкий
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