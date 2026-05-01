22:22, 1 мая 2026

На Украине похитили настоятеля храма и применили к нему насилие

Екатерина Щербакова

Фото: STRINGER / Reuters

Сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) похитили священноинока Илью, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Новые Воробьи Житомирской области. Как сообщает Telegram-канал «Первый казацкий» к нему было применено насилие.

Во время похищения против Ильи был использован перцовый баллончик.

«Священнослужитель около 2 часов не мог прийти в себя, просил врача. Но в ТЦК отказались вызвать врача», — сообщается в публикации.

По данным канала, настоятеля храма уже назначили в 95-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и незаконно удерживают в военной части.

Ранее сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ, настоятеля храма Жен-Мироносиц в селе Раково в Закарпатье Василия Драгуна прямо из больницы, где он проходил лечение.

