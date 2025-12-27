Реклама

Бывший СССР
17:27, 27 декабря 2025Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК похитили из больницы священника УПЦ

В Ужгороде сотрудники украинского ТЦК похитили из больницы священника УПЦ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Baz Ratner / Reuters

В Ужгороде сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ), настоятеля храма Жен-Мироносиц в селе Раково в Закарпатье Василия Драгуна из больницы, где он проходил лечение. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает украинский Telegram-канал «Первый казацкий».

«Отец Василий Драгун был незаконно задержан в Ужгороде во время его пребывания на стационарном лечении в областной больнице», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре сообщалось, что мобилизованный во Львове 47-летний католический священник Орест Черный скончался во время военных учений, которые проходили в Черновицкой области. Уточнялось, что это произошло вскоре после того, как мужчину отправили в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины в рамках мобилизации. В церковной среде подчеркнули, что его призвали на службу, несмотря на наличие духовного сана.

