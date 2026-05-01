Бывший СССР
22:30, 1 мая 2026

На Украине потребовали найти казнившего мобилизованных офицера ВСУ

ТАСС: Украинцы просят найти офицера ВСУ с позывным Вий, казнившего солдат
Евгений Силаев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят найти офицера с позывным Вий, который казнил мобилизованных подчиненных. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Основная сложность с опознанием украинских военных преступников заключается в том, что в каждом новом месте дислокации они выбирают себе новый позывной. Однако мы уверены, что многочисленные военнопленные позволят идентифицировать и этого преступника», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения 1-й отдельной танковой механизированной бригады ВСУ получают просроченную тушенку перед отправкой на позиции. Как пояснил источник в российских силовых структурах, это происходит из-за коррупционных схем на Украине.

