Онуфриенко: Взятие Покаляного под Харьковом откроет ВС РФ новые направления

Российская армия освободила населенный пункт Покаляное в Харьковской области. Военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой «Взгляд» объяснил значение взятия под контроль данного населенного пункта для Вооруженных сил (ВС) России.

Эксперт отметил, что российские военные смогли расширить плацдарм, взяв под контроль Покаляное и это открывает возможности для дальнейшего наступления на юг, на Белый Колодезь.

«То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует. Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону», — пояснил Онуфриенко.

Аналитик также добавил, что в данный момент ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу, что дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях.

Кроме того, по словам Онуфриенко, теперь российские военные не только могут продолжать наступление, но и угрожать противнику с разных направлений.

Ранее Россия нанесла шесть ударов возмездия по территории Украины.