Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:01, 1 мая 2026

Эксперт объяснил значение освобождения Покаляного для армии России на фронте

Екатерина Щербакова
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия освободила населенный пункт Покаляное в Харьковской области. Военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой «Взгляд» объяснил значение взятия под контроль данного населенного пункта для Вооруженных сил (ВС) России.

Эксперт отметил, что российские военные смогли расширить плацдарм, взяв под контроль Покаляное и это открывает возможности для дальнейшего наступления на юг, на Белый Колодезь.

«То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует. Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону», — пояснил Онуфриенко.

Аналитик также добавил, что в данный момент ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу, что дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях.

Кроме того, по словам Онуфриенко, теперь российские военные не только могут продолжать наступление, но и угрожать противнику с разных направлений.

Ранее Россия нанесла шесть ударов возмездия по территории Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok