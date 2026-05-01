22:26, 1 мая 2026Мир

На Западе выступили с тревожным заявлением о слабости Европы

Economist: ЕС не может принять важные решения по Украине из-за слабости
Марина Совина (ночной редактор)

Европа не в состоянии принять важные решения по урегулированию украинского конфликта из-за истощающих их внутриполитических проблем. К такому выводу пришло издание The Economist.

«ЕС опирается на авторитет национальных лидеров, а он у них практически отсутствует. Назовем это коалицией ослабленных», — говорится в статье.

Как сказано в материале, отакание строптивому партнеру по коалиции или укрощение евроскептически настроенного бунтаря-оппозиционера еще больше мешают соглашениям на уровне ЕС».

По данным издания, Европа не способна принять важные решения по урегулированию на Украине и ряду других вопросов из-за бессилия.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас помешана на теме угрозы, исходящей от России. К такому выводу пришел ирландский журналист Брайан Макдональд. Только за последние пару дней Каллас сделала несколько заявлений о РФ. В частности, 1 мая сообщалось, что она исключила возврат ЕС к нормальным отношениям с Москвой.

