На Украине захотели отправить работать вместо мигрантов роботов

Советник ОП Подоляк: Вместо мигрантов в Украине могут работать роботы

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стремительное развитие роботизированных технологий позволяет надеяться на использование роботов при послевоенном восстановлении страны. Его слова цитирует «Новини.LIVE».

По его словам, это поможет решить проблему нехватки рабочих рук без привлечения трудовых мигрантов.

«Решить проблему производств за счет мигрантов, на мой взгляд, эффективно не удалось ни одной стране. Почему? Культурная разница», — цитирует Подоляка

Он добавил, что развитие искусственного интеллекта дает альтернативные варианты. «Физическая работа — строить дома. Но много физической работы также выполняет роботизированная техника. Роботы, не роботы — будем смотреть. Там уже есть просто конвейерные решения и автоматизация производственных процессов. Строительство тоже идет по определенным технологиям», — пояснил советник.

Ранее сообщалось, что Украине для восстановления после боевых действий потребуется более 800 миллиардов долларов.