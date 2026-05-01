22:09, 1 мая 2026

На Украине захотели отправить работать вместо мигрантов роботов

Советник ОП Подоляк: Вместо мигрантов в Украине могут работать роботы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стремительное развитие роботизированных технологий позволяет надеяться на использование роботов при послевоенном восстановлении страны. Его слова цитирует «Новини.LIVE».

По его словам, это поможет решить проблему нехватки рабочих рук без привлечения трудовых мигрантов.

«Решить проблему производств за счет мигрантов, на мой взгляд, эффективно не удалось ни одной стране. Почему? Культурная разница», — цитирует Подоляка

Он добавил, что развитие искусственного интеллекта дает альтернативные варианты. «Физическая работа — строить дома. Но много физической работы также выполняет роботизированная техника. Роботы, не роботы — будем смотреть. Там уже есть просто конвейерные решения и автоматизация производственных процессов. Строительство тоже идет по определенным технологиям», — пояснил советник.

Ранее сообщалось, что Украине для восстановления после боевых действий потребуется более 800 миллиардов долларов.

    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые меры в связи с массированной атакой ВС России

    Трампа атаковала «злая» пчела

    Трамп назвал Байдена глупцом из-за Украины

    Трамп снова пригрозил Ирану

    Назван нежиданный выгодополучатель от блокировки Ормузского пролива

    На Украине потребовали найти казнившего мобилизованных офицера ВСУ

    Трамп остался недоволен последним предложением Ирана

    Малкин отказался возвращаться в КХЛ

    На Западе выступили с тревожным заявлением о слабости Европы

    На Украине похитили настоятеля храма и применили к нему насилие

    Все новости
